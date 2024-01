Porta Elisa News



Fosber firma accordo di collaborazione con la Lucchese

martedì, 30 gennaio 2024, 12:29

Ecco la nuova partnership, da qualche giorno nell'aria: la Lucchese 1905 e Fosber S.p.A, nella giornata di oggi, hanno siglato un accordo di sponsorizzazione che vedrà Fosber protagonista allo stadio Porta Elisa e nel nuovo progetto Esport che inizierà nel prossimo mese. Lo annuncia la stessa società rossonera.

Fosber è un Gruppo internazionale leader nella progettazione, produzione ed installazione di linee ondulatrici complete e macchinari per il cartone ondulato. Fondato a Lucca nel 1978, oggi il gruppo Fosber, attraverso l'Headquarters italiano e le sue filiali strategiche negli Stati Uniti e in Cina, fornisce linee di produzione complete e retrofit di macchinari in tutto il mondo impegnandosi sulla qualità e sul servizio al cliente "Grazie per aver creduto nel nostro progetto e...Benvenuti in famiglia!", è il commento della società attraverso i suoi canali social.