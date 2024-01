Porta Elisa News



Infermeria rossonera: De Maria torna a allenarsi in gruppo

martedì, 30 gennaio 2024, 14:58

Consueto report settimanale in casa rossonera inerente la situazione infortunati in vista del match di domenica sera contro la Spal. Tre le novità di rilievo, tra cui i recuperi di De Maria e Perotta, che da oggi torneranno ad allenarsi con il gruppo. Buone notizie anche per Francesco Fedato, fuori da qualche mese ma al lavoro per tornare ad allenarsi con gli uomini di Gorgone.

Di seguito, il comunicato ufficiale della Lucchese: "Il giocatore Vincent De Maria ha subito una lesione dei legamenti acromion claveari a seguito di uno scontro di gioco. Il ragazzo ha effettuato le cure del caso e da oggi tornerà ad allenarsi regolarmente con la squadra. Il giocatore Francesco Fedato è entrato nella 2° fase della riatletizzazione dopo i problemi alla caviglia e sta lavorando per tornare ad allenarsi in gruppo. Il giocatore Nicolas Perotta tornerà oggi ad allenarsi in gruppo a seguito di una sindrome retto-addominale, simile alla pubalgia, che è stata monitorata e trattata. Tutti i giocatori stanno effettuando esami e cure presso il Centro Medico Martini di Lucca, sotto la supervisione del responsabile Nicola Pisani e il coordinamento del responsabile sanitario del Club, il dottor Alessandro Cerrai".