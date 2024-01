Porta Elisa News



Lucchese, è stato un ritiro lampo

giovedì, 18 gennaio 2024, 22:56

Squadra subito in ritiro", aveva tuonato l'amministratore delegato rossonero Ray Lo Faso al termine della disastrosa gara di domenica scorsa con il Sestri Levante. In realtà, la squadra rossonera in ritiro è andata solo nel pomeriggio di lunedì: un ritiro mordi e fuggi concluso nella giornata di mercoledì.

Già oggi i componenti della squadra erano tornati nelle rispettive abitazioni dopo poco più di 48 ore passate in un albergo del gruppo Bulgarella di Viareggio, e con il patron che nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler guardare negli occhi i suoi giocatori per capire cosa non stava andando. Tutto deve essere avvenuto tra lunedì pomeriggio e mercoledì sera, e, evidentemente, le circa 48 ore ore di ritiro sono bastate.