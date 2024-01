Lucchese-Recanatese: 3-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 20 gennaio 2024, 21:14

Gli autori dei gol protagonisti di una grande gara, bene anche Chiorra che salva il risultato sullo 0-0 e a centrocampo Tumbarello è inesauribile. Grave l'espulsione di Fazzi che poteva riaprire la gara: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 19 gennaio 2024, 16:16

Il tecnico rossonero "Oggi ho visto una tensione diversa, sapevamo che meritavamo di più e ci siamo sentiti più responsabile, ma non ho visto grandi differenze con altre gare non vinte: ho visto una squadra che ha avvertito il pericolo, cosa che non sempre è successo, è l'aspetto su cui...

venerdì, 19 gennaio 2024, 14:55

Dopo il miniritiro di Viareggio, i rossoneri si trovano di fronte alla Recanatese che in classifica ha gli stessi punti, uno scontro diretto da vincere per evitare di peggiorare la situazione, anche in vista delle prossime gare. La probabile formazione

venerdì, 19 gennaio 2024, 13:58

Il tecnico alla vigilia della delicata gara contro la Recanatese: "Sono ancora imbufalito per quanto accaduto contro il Sestri, poi il calcio è fatto di episodi, ma quello che non è accettabile è come reagisci agli episodi che fanno parte del gioco.