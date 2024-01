Lucchese-Sestri Levante, le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 13 gennaio 2024, 18:32

Con una formazione ancora più limitata nelle soluzioni alternative di quella che ha chiuso l'anno (vista la cessione di Romero, ancora non rimpiazzato), la Lucchese di mister Gorgone è attesa al Porta Elisa nel primo match casalingo del 2024 contro il Sestri Levante: la probabile formazione

sabato, 13 gennaio 2024, 15:45

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara con il Sestri: "Potevamo sicuramente aver ottenuto di più per quanto abbiamo prodotto sinora. Per questo dobbiamo essere feroci perché abbiamo lasciato troppi punti per strada per troppe volte e questo non va bene"

venerdì, 12 gennaio 2024, 12:56

Urgono rinforzi, prima di tutto in attacco: secondo quanto riportato da Pescara sport 24, la Lucchese avrebbe intensificato i contatti con la società adriatica per l'ex di Pontedera, Paganese e Taranto

giovedì, 11 gennaio 2024, 16:46

I liguri sono un avversario sulla carta abbordabile, ma che allo stesso tempo può nascondere tante insidie. Dopo 20 giornate i rossoblu occupano il terzultimo posto in classifica con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte.