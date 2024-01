Mercato: arriva, anzi ritorna, Fazzi

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 5 gennaio 2024, 14:44

Nella vicenda dell'interessamento della Fiorentina per il Porta Elisa, interviene l'assessore allo Sport: "La telefonata interlocutoria con Giani non c’è stata, almeno con il sottoscritto. E comunque sullo stadio di Lucca decidono i lucchesi. Sul progetto di rifacimento, Aurora e la Lucchese devono dare una risposta definitiva entro il 22...

venerdì, 5 gennaio 2024, 08:50

Il presidente della Regione Eugenio Giani che, come si legge nell'edizione odierna de La Nazione, si starebbe adoperando per trovare una soluzione per garantire uno stadio alla sua Fiorentina che per circa due anni non potrà, causa lavori, giocare al comunale.

giovedì, 4 gennaio 2024, 18:43

Il difensore Tommaso Merletti sarebbe a un passo dalla cessione al Brindisi: liberebbe uno dei primi posti per far arrivare qualche altro giocatore, operazione altrettanto importante visto che in difesa gli uomini a disposizione di mister Gorgone sono assolutamente insufficienti

giovedì, 4 gennaio 2024, 09:12

Sarà molto difficile che la Lucchese possa schierare o almeno aggregare qualche volto nuovo prima della gara di Perugia, dove peraltro la squadra arriverà in piena emergenza difensiva tra infortuni e squalifiche: le attenzioni della società sono rivolte a trovare il modo di sistemare alcuni giocatori poco impiegati