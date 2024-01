Porta Elisa News



Mercato, bloccata l'operazione Tommasini

mercoledì, 17 gennaio 2024, 17:06

Sembrava fatta e invece qualche ostacolo si è profilato negli ultimi metri della trattativa che doveva portare con la formula del prestito secco Christian Tommasini dal Pescara alla Lucchese. Lo conferma dall'Abruzzo i colleghi di rete8.it che parlano di intoppi burocratici che la società rossonera si sarebbe promessa di risolvere.

In concreto, cosa può aver complicato la trattativa? O un rialzo sul prezzo concordato o qualche intoppo con il procuratore del calciatore, visto che la Lucchese ha proprio l'attaccante ex Pontedera e Pisa come prima scelta per rinforzare un attacco che al momento conta solo su Magnaghi e Yeboah, essendo partito da giorni Romero. Ma sempre da Pescara, stavolta dai colleghi di www.pescarasport24.it viene ipotizzato che alla base del momentaneo blocco del trasferimento (mentre sulle tracce del giocatore sono anche altre squadre di C) siano "problemi in merito all'indice di liquidità dei rossoneri".