Mercato, da Pescara danno per fatto l'arrivo di Tommasini

martedì, 16 gennaio 2024, 08:03

L'ennesima prestazione al di sotto delle alternative ha partorito la scelta del ritiro a oltranza, ma i rumors danno come difficili provvedimenti più radicali, dall'esonero del tecnico, alle dimissioni di qualche dirigente, all'arrivo di un numero consistente di nuovi giocatori in grado di cambiare gli equilibri e la qualità della...

domenica, 14 gennaio 2024, 23:23

Gorgone non va in conferenza stampa dove si presentato il direttore generale e l'amministratore generale: "Siamo tutti in discussione, Gorgone compreso, non possiamo dare vita a prestazioni del genere. Il mercato? Per il momento siamo a caccia di una punta"

domenica, 14 gennaio 2024, 22:45

Prestazione davvero modesta di tutti i giocatori rossoneri che dopo una prima mezzora di buon livello, letteralmente evaporano: non funziona praticamente nulla, con molti giocatori che sembrano davvero involuti: le pagelle di Gazzetta

sabato, 13 gennaio 2024, 19:51

Nella prima gara dell'anno al Porta Elisa i rossoneri cercano punti play off contro i liguri: subito occasioni per Benassai e Tiritiello, poi per gli ospiti Forte conclude alto da buona posizione. Sblocca Yeboah, Rizzo Pinna sfiora il bis e invece trova il pari Pani.