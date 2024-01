Porta Elisa News



Mercato, il punto sulle altre squadre

mercoledì, 17 gennaio 2024, 15:50

di gianluca andreuccetti

Entra nel vivo la sessione invernale del calciomercato. Mancano ormai due settimane alla deadline e molte squadre si sono già mosse per rinforzare il proprio organico. La grande esclusa al momento sembra essere la Lucchese. Fino a questo momento, l'unico colpo in entrata è stato quello di Fazzi, arrivato ad inizio mese da svincolato. In uscita, Mangiarano e Frara sono riusciti a piazzare Merletti e Romero rispettivamente al Brindisi e al Campobasso. Andiamo ad analizzare le principali operazioni di mercato concluse dalle squadre del girone B.

Una delle compagini più attive è sicuramente la Fermana. I marchigiani, fanalino di coda, sono riusciti a smuovere la classifica, collezionando 2 punti in questo inizio di 2024. Il reparto che è stato maggiormente rinforzato è l'attacco, con gli arrivi dal Genoa di Petrelli, Marcandello dalla Vis Pesaro e Condello dalla Pro Vercelli. Sempre dai piemontesi sono arrivati il centrocampista Niang e il difensore Fiumanò. La Juventus B invece ha ufficializzato i ritorni del trequartista Sekulov e della punta centrale Da Graca.

Un'altra squadra scatenata è la Recanatese. I giallorossi, prossimo avversario e diretta concorrente della Lucchese, hanno deciso di puntare su profili under. Il terzino scuola Inter Pelamatti (8 presenze in questa prima parte di stagione con la Torres), andrà a rinforzare la fascia sinistra. Sempre in difesa, Pagliari potrà contare anche su Shiba, difensore centrale che può adattarsi anche nel ruolo di terzino destro. Guidobaldi e Ahmetaj hanno rinforzato un reparto d'attacco formato da Melchiorri, Sbaffo e Lipari. Occhio anche al Pineto, che nei giorni scorsi ha chiuso per gli arrivi di Manu dal Pescara e Sannipoli, che nel girone d'andata ha totalizzato 20 presenze e 1 rete con l'Avellino.

Chi invece vuole cancellare una brutta prima parte di stagione è la Vis Pesaro. Dopo la partenza di Sylla direzione Perugia, i marchigiani hanno ufficializzato Nicastro dal Pontedera, prima punta di categoria. Sempre in entrata c'è da registrare l'approdo dell'ex centrocampista di Inter e Chievo Verona Joel Obi. Un'altra compagine attiva è la Spal. Dopo gli addii di Rosafio (Messina) e Celia (Ascoli), i biancazzurri hanno piazzato un colpo importante prelevando dalla Serie B il centrocampista Buchel.