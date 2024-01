Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ci attende una gara insidiosa e sulla formazione..."

sabato, 13 gennaio 2024, 15:45

Alla vigilia della prima gara dell'anno al Porta Elisa, torna a parlare attraverso l'ufficio stampa il tecnico dei rossoneri Giorgio Gorgone che parte inevitabilmente dalla conta degli infortunati.

Qual è la situazione degli infortunati? Ha intenzione di riproporre Fazzi in difesa riportando Gucher nel mezzo e Yeboah in attacco?



Gli infortunati purtroppo sono sempre molti: Fedato, Perotta, Sabbione e Toma, inoltre abbiamo Tumbarello squalificato e Benassai da valutare. Fazzi ha fatto una buona partita contro il Perugia dopo un periodo in cui è stato fermo, rientra però Gucher quindi valuteremo chi schierare.



Che partita si aspetta? Quali sono i punti di forza che teme di più del Sestri Levante?



Il Sestri Levante è una squadra che se la gioca sempre con tutti. Ha avuto battute di arresto ma ha fatto anche molti risultati utili contro squadre di alta classifica come Carrarese e Cesena. Sarà una partita molto insidiosa, ma noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione e a non regalare occasioni agli avversari.



Come si spiega il calo fisico nel secondo tempo di Perugia?



Calo fisico? Senza Gucher, Tiritiello, Benassai, Sabbione e con Fazzi che non giocava da mesi abbiamo fatto un primo tempo di grandissima intensità creando tanto, prendendo pali e vedendoci annullare un gol. Il problema non è stato il calo fisico nel secondo tempo, che è fisiologico dove aver speso così tanto in una situazione di emergenza, il problema è che abbiamo regalato dei gol a un avversario già forte. Dopo una partita del genere contro una squadra del genere non puoi regalargli 3 gol, questo è stato il problema.



In generale il percorso della Lucchese è stato molto altalenante. Come mai, secondo lei, si fanno prestazioni così diverse, anche all’interno della partita stessa?



Lo abbiamo detto più volte, questo è un campionato difficile, ma abbiamo fatto 24 partite tra campionato e Coppa Italia viaggiando a una media di 1,5 punti a partita. Potevamo sicuramente aver ottenuto di più per quanto abbiamo prodotto. Per questo dobbiamo essere feroci perché abbiamo lasciato troppi punti per strada per troppe volte e questo non va bene.