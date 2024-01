Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Pretendo un atteggiamento diverso"

venerdì, 19 gennaio 2024, 13:58

Aveva saltato il post gara burrascoso contro il Sestri Levante, quando in sala stampa era arrivato il duo Lo Faso-Mangiarano per annunciare provvedimenti, alla vigilia della gara contro la Recanatese, mister Gorgone è di nuovo a disposizione dei giornalisti per affrontare il non certo facile momento dei rossoneri: "Dobbiamo fare i conti con le assenze in difesa di Benassai, De Maria e Sabbione, sto valutando se riproporre la difesa a tre. Vediamo, ma abbiamo recuperato Tumbarello. Il duo di attacco Yeboah-Magnaghi? Il primo tempo con il Sestri non mi era dispiaciuto, anche quello di Magnaghi che aveva dato qualità a certe giocate anche se a volte era troppo defilato. E' una ipotesi da valutare se riproporre".

"La gara contro la Recanatese? Pretendo un atteggiamento diverso, sono ancora imbufalito per quanto accaduto contro il Sestri, poi il calcio è fatto di episodi, ma quello che non è accettabile è come reagisci agli episodi che fanno parte del gioco. Per me è un furto aver fatto zero punti in due partite, perché non abbiamo raccolto quello che meritavamo, ma siccome sta capitando spesso, serve più ferocia contro squadre che non sono più scarse di noi. E' inaccettabile perdere così, come ha detto l'amministratore Lo Faso, ci prendessero a pallonate è un altro discorso. Ho visto i ragazzi molto arrabbiati, le difficoltà vanno superate con un atteggiamento diverso senza spianare la strada agli altri e sono sempre fiducioso che questa squadra possa dare una svolta, poi accetto i risultati e dunque le critiche. Dobbiamo capire cosa succede durante l'andamento di una partita e serve tanto sacrificio, quello che abbiamo messo, non basta. Giochiamo, creiamo, ma non basta. Sono dispiaciuto per quei tifosi che si aspettavano qualcosa di diverso, il loro dispiacere è il mio: non voglio che si spengano i sogni. Vorrei vedere undici belve in campo, senza avere l'illusione di dominare le gare e di poterle portare in porto, c'è il momento in cui si subisce".

"Il mercato? Ci sono due posti in lista, ma in questo momento voglio solo avere giocatori che danno tutto: chi non vuole più stare a Lucca, preferisco vada via, chiunque esso sia. Chi rimane deve avere la ferocia che serve, quanto agli arrivi, l'attaccante che avevamo individuato ha preferito andare al Monopoli. Quello che arriverà, se migliorerà la squadra ben venga, altrimenti mi concentrerò su chi abbiamo. Di cosa abbiamo bisogno, si sa, ma sono concentrato sulla gara con la Recanatese".