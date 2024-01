Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Bella partita di tutti i miei giocatori"

venerdì, 19 gennaio 2024, 16:16

Torna il sorriso sul Porta Elisa, mister Gorgone tesse l'elogio di tutta la sua squadra: "Vittoria che dedichiamo al presidente che non è stato bene, ai tifosi e a noi. Ci siamo complicati la vita da soli, Fazzi non doveva farsi espellere, a volte dobbiamo fare i conti con chi arbitra. Eravamo tesi al punto giusto, ma devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto bene. Tutti una grande partita, Yeboah devastante, bene Rizzo Pinna ma tutti bene. Nessuno si deve buttare giù se gioca meno, penso a Guadagni che oggi è andato bene: tutti devono capire che il calcio è uno sport di squadra. Yeboah è l'esempio della perseveranza che alla lunga ti premia. Oggi ho visto una tensione diversa, sapevamo che meritavamo di più e ci siamo sentiti più responsabile, ma non ho visto grandi differenze con altre gare non vinte: ho visto una squadra che ha avvertito il pericolo, cosa che non sempre è successo, è l'aspetto su cui lavoriamo di più".

"Abbiamo vinto contro una squadra che veniva da risultati negativi ma con molti giocatori esperti. Mercoledì ci attende una partita importantissima, ora dobbiamo pensare a recuperare energie. Il mercato? C'è ancora tempo, chiaro che era meglio se qualcuno era già arrivato. Fondamentale è che arrivino giocatori motivati e chi resta lo sia altrettanto. Io continuo a avere la convinzione che questa squadra possa dare una speranza a chi tifa questa squadra. Credo sempre nel recupero di chi abbiamo, Magnaghi ha fatto l'ultima partita da titolare nell'ottobre 2022 prima di venire qui, inevitabile abbia avuto dei cali. Poi chiaro che c'è bisogno di alzare la competizione e dunque allungare la rosa: le priorità le ho dette alla società. Tommasini? Con tutto li rispetto per lui, non mi sono strappato i capelli perché non è arrivato: voglio il sangue dentro e che ha l'ambizione".