Obbligatoria l'inversione di marcia

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 19 gennaio 2024, 13:58

Il tecnico alla vigilia della delicata gara contro la Recanatese: "Sono ancora imbufalito per quanto accaduto contro il Sestri, poi il calcio è fatto di episodi, ma quello che non è accettabile è come reagisci agli episodi che fanno parte del gioco.

venerdì, 19 gennaio 2024, 08:33

Uno scontro diretto da non fallire: sia la Pantera che i Leopardiani si trovano appaiati al dodicesimo posto con 24 punti. Per entrambe, lo spettro dei playout è distante 2 punti. Un andamento altalenante quello evidenziato dai giallorossi, che in campionato non vincono dal 12 novembre

giovedì, 18 gennaio 2024, 22:56

"Squadra subito in ritiro", aveva tuonato l'amministratore delegato rossonero Ray Lo Faso al termine della disastrosa gara di domenica scorsa con il Sestri Levante. In realtà, la squadra rossonera in ritiro è andata solo nel pomeriggio di lunedì: un ritiro mordi e fuggi concluso nella giornata di mercoledì

giovedì, 18 gennaio 2024, 12:50

Dopo che la società rossonera lo ha corteggiato per settimane, e dopo che ieri l'affare sembrava a un passo dal saltare e stamani essere tornato il sereno, il giocatore ha scelto di legarsi alla società pugliese: tutto da rifare per la punta destinata a rinforzare il modesto organico a disposizione...