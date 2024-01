La Lucchese sembra il Titanic

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 14 gennaio 2024, 23:23

Gorgone non va in conferenza stampa dove si presentato il direttore generale e l'amministratore generale: "Siamo tutti in discussione, Gorgone compreso, non possiamo dare vita a prestazioni del genere. Il mercato? Per il momento siamo a caccia di una punta"

sabato, 13 gennaio 2024, 19:51

Nella prima gara dell'anno al Porta Elisa i rossoneri cercano punti play off contro i liguri: subito occasioni per Benassai e Tiritiello, poi per gli ospiti Forte conclude alto da buona posizione. Sblocca Yeboah, Rizzo Pinna sfiora il bis e invece trova il pari Pani.

sabato, 13 gennaio 2024, 18:32

Con una formazione ancora più limitata nelle soluzioni alternative di quella che ha chiuso l'anno (vista la cessione di Romero, ancora non rimpiazzato), la Lucchese di mister Gorgone è attesa al Porta Elisa nel primo match casalingo del 2024 contro il Sestri Levante: la probabile formazione

sabato, 13 gennaio 2024, 15:45

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara con il Sestri: "Potevamo sicuramente aver ottenuto di più per quanto abbiamo prodotto sinora. Per questo dobbiamo essere feroci perché abbiamo lasciato troppi punti per strada per troppe volte e questo non va bene"