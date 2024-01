Porta Elisa News



Rizzo Pinna e Yeboah giganteggiano

sabato, 20 gennaio 2024, 21:14

Chiorra 7: Con un guizzo incredibile a inaspettato impedisce a Melchiorri di segnare un gol che sembrava già fatto: sarebbe stato il vantaggio della Recanatese e, visto il morale della Lucchese prima della partita, avrebbe potuto condurre al disastro. Poi partecipa al malinteso da cui nasce il gol ospite, ma la sua meravigliosa parata è determinante.

Fazzi 4: Sul 2-0 va a prendersi l'ammonizione con un fallo ruvidissimo al limite dell'area avversaria, sul 3-0 si fa trenta metri per protestare per una insignificante punizione forse invertita a centrocampo e si prende un rosso che, a mezz'ora dalla fine, avrebbe anche potuto rovinare la partita rossonera. E' vero che l'arbitro era un po', diciamo, eccentrico e in vena di protagonismo, ma l'avevano capito tutti meno che lui. Sul gioco non andrebbe neanche male, ma con le assenze e i problemi difensivi attuali della Lucchese è inaccettabile che sia proprio uno della sua esperienza a crearne di ulteriori.

Tiritiello 5,5: Che sia per le precarie condizioni fisiche o per la scarsa propensione a giocare 'braccetto' della difesa a tre, il livello della sua prestazione è molto lontano dai suoi standard; spesso in difficoltà nell'uno contro uno lontano dall'area di rigore e impreciso in costruzione, partecipa anche al malinteso del gol della Recanatese.

Gucher 6: Non sembra proprio a suo agio come centrale difensivo e si fa anche ingenenuamente saltare da Melchiorri nell'occasione rimediata da Chiorra che avrebbe potuto cambiare il corso della partita; cresce nel secondo tempo, dove da libero vecchio stampo mette in mostra la sua classe e sbroglia diverse situazioni che avrebbero potuto diventare imbarazzanti.

Quirini 7: Parte esterno dei cinque poi, quando la squadra resta in dieci, passa 'braccetto' destro: in entrambi i casi è grintoso e convincente, senza commettere errori e sovrastando qualsiasi avversario passi dalla sua zona.

Visconti 6: Esterno quando i rossoneri difendono, intero con Cangianello che si allarga quando attaccano, svolge una partita ordinata e mostra tanto impegno, pur senza trovare le giocate e le invenzioni che sappiamo far parte del suo bagaglio tecnico.

Cangianello 6,5: La Recanatese fa meno densità a centrocampo del Sestri Levante e gli lascia la libertà di giocare e mettere in mostra le sue qualità migliori, sia in fase di interdizione che di lavoro offensivo; peccato che tenda a perdersi quando la porta avversaria si avvicina e le giocate potrebbero diventare decisive.

Tumbarello 7,5: Semplicemente mostruoso a centrocampo, dove domina la scena sia in fase di recupero palla che di spinta, con strappi che gli ospiti non riescono a contenere; contributo determinante che rivitalizza i rossoneri.

Guadagni 5,5: In crescita rispetto alle deludenti prestazioni degli ultimi mesi, appare meno nervoso e frenetico, ma ancora compie scelte cervellotiche quando le sue iniziative dovrebbero diventare decisive. Abbiamo visto un altro Guadagni, anche alla luce degli spazi che gli opisti a un centro punto concedono e che dovrebbero esaltare le sue qualità, non possiamo considerare sufficiente questa versione.

Rizzo Pinna 7,5: Si conferma il rossonero più decisivo ed unico in grado di mantenere la giusta lucidità, unita al tasso tecnico necessario, quando c'è da concludere in porta; segna due volte, ne sbaglia altrettanti e, in generale, quando si accentra disordina la difesa giallorossa che non riesce mai a trovargli contromisure efficaci.

Yeboah 7,5: Prestazione incredibile; difende una miriade di palloni trasformando lanci lunghi dalle retrovie in occasioni da gol, offre a Rizzo Pinna l'assist del raddoppio, si inventa letteralmente il terzo gol con una giocata da centravanti di razza, lotta come un drago, fa reparto da solo e se fosse stato più cinico e lucido davanti alla porta avrebbe segnato almeno altre due o tre reti.

Alagna e Djibril s.v.