Recanatese, il momento dei Leopardiani

venerdì, 19 gennaio 2024, 08:33

di gianluca andreuccetti

Non sembra avere una fine il brutto momento della Lucchese. Le due sconfitte maturate contro Perugia e Sestri Levante hanno evidenziato le fragilità mentali dei rossoneri. Non ci sono altre soluzioni. La chiave per uscire da questo momento di crisi è la vittoria. Sabato alle ore 18:30 allo stadio "Porta Elisa" la formazione di Gorgone affronterà la Recanatese, gara valida per la 22^giornata del campionato di Serie C.

Uno scontro diretto da non fallire. Sia la Pantera che i Leopardiani si trovano appaiati al dodicesimo posto con 24 punti. Per entrambe, lo spettro dei playout è distante 2 punti. Un andamento altalenante quello evidenziato dai giallorossi, che in campionato non vincono dal 12 novembre. Nelle ultime quattro partite i Leopardiani hanno collezionato 3 sconfitte e 1 pareggio, arrivato nell'ultimo turno contro la Juventus B. Tralasciando i risultati, nelle ultime uscite in termini di prestazione sembra esserci stata una leggera ripresa.

Da un punto di vista tattico, fino a questo momento Pagliari ha schierato i Leopardiani prevalentemente con il 3-5-2. La Recanatese è una delle protagoniste indiscusse di questa sessione di calciomercato, con gli arrivi di Pelamatti, Ahmetaj, Shiba e Guidobaldi. Il capocannoniere dei giallorossi è Sbaffo con 6 reti. Occhi puntati anche su Melchiorri, centravanti esperto a quota 5 reti. In vista della trasferta di Lucca, Pagliari dovrà fare a meno sicuramente di Alessio Re, fuori per infortunio fino alla fine della stagione. L'unico ex di questa partita è Giuseppe Guadagni, il quale ha giocato a Recanati gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione. All'andata assistemmo ad una vittoria netta della Lucchese, che si impose per 3-1, grazie ai goal di Gucher, Rizzo Pinna e Tumbarello.