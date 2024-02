Porta Elisa News



Ultimo giorno di mercato: la Lucchese punta su Gioielli e Astrologo

giovedì, 1 febbraio 2024, 07:52

di gianluca andreuccetti

Mancano ormai pochissime ore alla fine della finestra invernale del calciomercato. Un mese intenso, in cui quasi tutte le squadre di Serie C hanno rinforzato le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione. La Lucchese potrebbe essere tra le protagoniste di questo ultimo giorno di mercato.

Frara, che si trova a Milano, è al lavoro per regalare a Gorgone un nuovo centrocampista. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoneri sarebbero interessati a Francesco Gioielli del Napoli. Il classe 2004 è tra i giovani più interessanti del club partenopeo che al momento non vorrebbe far partire il calciatore, nemmeno in prestito. I campani infatti avrebbero intenzione di puntare sul 19enne in vista dell'ultima parte di stagione. Nativo di Quarto, Francesco Gioielli ha mosso i primi passi nel Boys Quarto per poi passare nel 2013 nel settore giovanile del Napoli. Dopo aver fatto tutta la trafila del vivaio azzurro, nella stagione 2021-22 arriva il passaggio in Primavera. In questi primi 6 mesi ha totalizzato 22 presenze tra Youth League, Primavera 2B e Coppa Italia Primavera. Le sue prestazioni non sono passate inosservate tanto da ricevere l'attenzione di Walter Mazzarri. Il classe 2004 ha collezionato 3 convocazioni tra Serie A e Supercoppa italiana. Da un punto di vista tattico, Gioielli può ricoprire il ruolo sia di mediano che di interno di centrocampo.

L'altro nome che sarebbe finito nella lista di Frara sarebbe quello di Andrea Astrologo (nella foto) del Bari. Secondo quanto riportato da TMW, i rossoneri sarebbero ad un passo dal centrocampista classe 2002, battendo la concorrenza di Pro Vercelli, Gubbio e Potenza. Nativo della Capitale, Astrologo è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Nel 2021 ha vinto insieme a Yeboah il campionato di Primavera 2 con la maglia dell' Hellas Verona. Tra il 2021 e il 2023, Astrologo ha vestito la maglia della Vis Pesaro in Serie C, totalizzando 52 presenze e 1 assist. Da un punto di vista tattico, il classe 2002 può ricoprire il ruolo di mediano o all'occorrenza anche di interno di centrocampo.