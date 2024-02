Porta Elisa News



Frara: "I giocatori in scadenza? I matrimoni si fanno in due..."

venerdì, 2 febbraio 2024, 15:12

di gianluca andreuccetti

Alessandro Frara, direttore sportivo della Lucchese, ha fatto il punto dei movimenti invernali nella conferenza di fine calciomercato: "Le trattative sono state tante, non lo nego. I giocatori che abbiamo preso hanno voluto fortemente la Lucchese e viceversa. Disanto è un calciatore che abbiamo seguito già in estate, ma poi la trattativa non si è concretizzata perché aveva già un accordo verbale con la Virtus Entella. Lui potrà essere convocato per la partita di domenica. Fazzi invece è un ragazzo che si allenava già da tempo con noi. Posso dire che il suo desiderio di venire a giocare per la squadra della sua città è stato contagioso. Il reparto di centrocampo è stato rinforzato con l'arrivo di Andrea Astrologo, classe 2002 ma che ha già una discreta esperienza tra i professionisti con 50 presenze in Serie C. Ha delle buone qualità e sa abbinare bene le due fasi. Lui lo conosco sin dai tempi della Primavera della Roma. Non ha mai giocato con il Bari quest'anno ma sta bene fisicamente e quindi tecnicamente potrebbe essere convocato anche per la partita contro la Spal. Staremo a vedere. Infine abbiamo completato l'organico con Ndiaye dal Pescara. É un ragazzo che conosciamo già, essendosi già allenato lo scorso anno con la Primavera del Frosinone. É un investimento per il futuro a cui bisognerà dare tempo. Rimarrà fuori due settimane per un piccolo infortunio".

Un altro nome accostato alla Lucchese in questi ultimi giorni è stato quello di Francesco Gioielli: "É un ragazzo che abbiamo trattato, alla fine il Napoli ha scelto di tenerlo". Successivamente Frara ha fatto un punto anche sulle uscite: "Il Brindisi ha puntato su Merletti offrendogli un contratto più lungo e quindi non ci siamo opposti e lo abbiamo fatto partire. Romero era voluto fortemente dal Campobasso, mentre Sueva si è accasato al Chieri".

La Lucchese dovrà affrontare anche la questione spinosa dei contratti in scadenza, con giocatori come Rizzo Pinna e Tumbarello che potrebbero lasciare i rossoneri a parametro zero: "Le nostre porte sono sempre aperte. Chiaramente i matrimoni si fanno in due, quindi dovremmo trovare la quadra giusta". Nelle ultime ore si era vociferato anche di un possibile interessamento di Benassai da parte di un'altra squadra di Serie C: "C'è stato un sondaggio da parte della Juve Stabia, tramite però il suo procuratore. Non c'è stata un'offerta ufficiale e loro non mi hanno mai chiesto nulla".