Lucchese-Spal: 2-1 al 48' st Espulso Fiordaliso

domenica, 4 febbraio 2024, 21:31

Il tecnico rossonero: "Non meritiamo solo i 30 punti che abbiamo in classifica. Ma questi sono più di tre punti, la magia si era interrotta a Ferrara con quel temporale, spero che questa vittoria contro una squadra esperta, sia un segnale. Bene Disanto, bene tutti. Ora rimaniamo concentrati"

domenica, 4 febbraio 2024, 21:13

Decisivi come al solito due dei giocatori più in forma tra i rossoneri, si muove bene anche il nuovo arrivato Disanto così come il rientrante Sabbione. Gucher fa un gran gol, ma in difesa non convince del tutto: le pagelle di Gazzetta

sabato, 3 febbraio 2024, 17:43

Proprio nella gara di andata contro la Spal si è aperto il lungo periodo di incertezza e risultanti altelenanti in casa rossonera: ora gli estensi, in una posizione di classifica a dir poco scomoda, fanno vista al Porta Elisa nella prima giornata dopo la chiusura del mercato invernale: sarà la...

sabato, 3 febbraio 2024, 13:32

Il tecnico rossonero: "Ecco cosa penso dei nuovi. La Spal? Ha una squadra molto competitiva, sulla carta è da primi posti, mi auguro che la scintilla non la trovino con noi, è vero che è difficile stare in quelle situazioni. Con la Juventus si vedevano all'inizio che non erano sereni.