Porta Elisa News



Ufficiale: alla Lucchese arriva Andrea Astrologo

giovedì, 1 febbraio 2024, 19:22

La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Astrologo Il giocatore, classe 2002, arriva in rossonero dal Bari con la formula del prestito con diritto di riscatto. In rossonero anche Khalifa Babacar Ndiaye, attaccante esterno classe 2005 che arriva a titolo definitivo dalla Primavera del Pescara dove ha collezionato 7 presenze e un gol.

Nativo della Capitale, Astrologo è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Nel 2021 ha vinto insieme a Yeboah il campionato di Primavera 2 con la maglia dell'Hellas Verona. Tra il 2021 e il 2023, Astrologo ha vestito la maglia della Vis Pesaro in Serie C, totalizzando 52 presenze e 1 assist. In questa stagione è stato acquistato dal Bari, senza trovare mai spazio in Serie B. Da un punto di vista tattico, il classe 2002 può ricoprire il ruolo di mediano o all'occorrenza anche di interno di centrocampo.