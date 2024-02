Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Adesso dobbiamo insistere"

domenica, 4 febbraio 2024, 21:31

Alla punizione finale per la Spal ha cercato di essere positivo e pensare che non sempre può andare storto, ma certo anche per mister Gorgone quegli attimi finali sono stati infiniti, la vittoria importante è arrivata comunque: "Sono più di tre punti questi, la magia si era interrotta a Ferrara con quel temporale, spero che questa vittoria contro una squadra esperta, sia un segnale. Mi è piaciuto l'atteggiamento, in queste partite c'è bisogno di quello, ci siamo fatti pareggiare troppo facilmente, ma complimenti a tutti anche a chi è entrato. Sappiamo che potremmo fare partite diverse, possiamo fare molto meglio, ma certe gare per l'aspetto emotivo non ti portano a fare meglio. Adesso dobbiamo insistere: abbiamo tre-quattro partite prima della Coppa Italia, ci godiamo mezzora questa vittoria ma siamo già concentrati per sabato".

"Mi è piaciuta la reazione, ma devo aggiungere che la reazione c'è stata sempre: dobbiamo essere obiettivi, altrimenti rischiamo di guardare solo il risultato. Poi decidono gli episodi, oggi ha fatto un gran gol Rizzo Pinna. Dobbiamo stare più attenti a quando si perde palla, poi se vengono tempi migliori potrà crescere l'autostima, in allenamento vedo molto di più: se non si tiene conto dell'aspetto emotivo, non si comprendono alcune cose. Disanto? Mi è piaciuto, ha messo dinamismo, può fare molto meglio, ma sono contento sia venuto, abbiamo quattro giocatori intercambiabili e la competizione fa bene. Ma il merito è di tutti a partire dai difensori e su su, bisogna essere spietati e puntare un obiettivo importante che è Pineto. Bene anche Magnaghi, i momenti cambiano in un attimo non dimentichiamo che viene da una lunga inattività. Permettetemi di dire che non ci meritiamo di aver solo trenta punti e che mi spiace per mister Colucci che stimo e so quando lavora".