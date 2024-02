Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Sarebbe stata una beffa clamorosa"

sabato, 10 febbraio 2024, 18:43

Mister Gorgone ha avuto davvero la preoccupazione che ancora una volta una gara dominata per larga parte lasciasse solo un pugno di mosche in mano, sarebbe stata l'ennesima beffa, stavolta di ha pensato Tiritiello: "Pareggio giusto? Solo dal punto di vista del Pineto, parlano i numeri: sarebbe stata una beffa clamorosa, dobbiamo fare meglio e sapere che per una palla inattiva può cambiare l'inerzia della partita. Tante palle gol fallite? E' un film già visto e non mi sento nemmeno di individuare responsabilità specifica, i numeri parlano chiaro, non concretizziamo. Il calcio è fatto di questo, guardo le prestazioni ma anche oggi abbiamo messo in pericolo il risultato, l'attenzione deve essere massima, non deve diventare un assillo negativo ma essere consapevoli di questo e deve diventare un campanello di allarme".

"Mi prendo la prova, abbiamo creato contro una squadra che raramente ha preso più di un gol, una società seria un campo meraviglioso e una buona squadra: dobbiamo cercare di essere più cattivi, ma non so trovare i termini. Bisogna raccogliere, sennò diventa complicata. Siamo in una posizione di classifica che viviamo con tensione perché sappiamo che dovremmo avere più punti, anche se a volte la mancanza di tranquillità a volte può pensare. Prendiamo questo punto, che ci fa più contentezza se fosse finita 0-0. Cosa non ha funzionato su quel corner? Un po' di ritardo nell'uscita, ma devo rivederla, quando c'è un gol quasi sempre c'è un errore: devo rivederla. Alla fine ho messo Tiritiello davanti, per fortuna è stata premiata sennò sarebbe stata una scelta folle. Un grazie ai tifosi che ci sono sempre: qui come a Olbia, è una passione ma per loro è anche un sacrificio: il pari per come è venuto lo dedichiamo anche a loro".