Mister Gorgone: "Pescara forte ma pensiamo a noi stessi"

venerdì, 23 febbraio 2024, 14:33

di gianluca andreuccetti

Vigilia di campionato per la Lucchese. Domani i rossoneri sono attesi da una trasferta delicata in casa del Pescara e come di consueto, mister Gorgone ha parlato in sala stampa. Il tecnico dei rossoneri ha fatto il punto sui recuperi e sugli assenti in vista di questa importante sfida: "Benassai si è ripreso dalla febbre della scorsa settimana ed è stato convocato. Yeboah non sta bene fisicamente e non sarà della partita. Tiritiello invece è squalificato. In settimana, Fedato si è allenato parzialmente con il gruppo, fermandosi però nuovamente per un piccolo fastidio".



Gorgone ha analizzato brevemente il pareggio arrivato contro la Juventus Next Gen: "Contro i bianconeri ho visto una buona gara, ma abbiamo raccolto poco. Meritavamo di vincere ma non è accaduto". Nonostante il Pescara non stia passando un buon momento, i biancazzurri rimangono comunque un avversario temibile. Nella giornata di ieri, Zeman ha dato le sue dimissioni: "Non lo conosco personalmente, ma umanamente sono contento che l'operazione sia andata bene. La salute prima di tutto". Il nuovo tecnico è Giovanni Bucaro, vice del boemo fino a pochi giorni fa: "Rispetto al suo predecessore, penso che darà maggiore equilibrio al Pescara. Conosco le qualità individuali dei nostri avversari, ma bisogna pensare a noi stessi".



In questa ultima parte di stagione, la Lucchese è chiamata ad un'inversione di marcia: "I ragazzi sono consapevoli che in nove giorni ci giochiamo tutto. Abbiamo collezionato tante buone prestazioni ma abbiamo raccolto poco. Potevamo stare tranquillamente in altre posizioni di classifica. D'ora in avanti conta solo il risultato. Voglio vedere una squadra che gioca con il sangue".



Nonostante le tante partite ravvicinate, Gorgone non dovrebbe stravolgere più di tanto la formazione vista domenica contro la Juventus B :"Penseremo prima alla trasferta dell'Adriatico e poi al Padova. Sabbione? Non mi hanno sorpreso le sue ultime prestazioni. É un ragazzo che rimane sempre in partita e che nelle situazioni di difficoltà non bada all'estetica. Lui incarna un po' l'atteggiamento che voglio dai miei calciatori: rimanere in partita dal primo all'ultimo minuto".