Mister Gorgone: "Dobbiamo guardarci dietro"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 24 febbraio 2024, 18:11

Nel trio difensivo iniziale, l'austriaco è l'unico che regge botta, non convincono i centrocampisti e tantomeno che gioca in avanti e si cicca almeno due clamorose palle gol come Magnaghi e Disanto, bene l'ingresso di Guadagni, Russo impalpabile: le pagelle di Gazzetta

sabato, 24 febbraio 2024, 15:38

Rossoneri a caccia di punti pesanti in Abruzzo: clamorosa occasione buttata al vento da Disanto in avvio, poi Cuppone centra la traversa, Merola porta in vantaggio i padroni di casa e Cangiano sfiora il bis. Nella ripresa occasione per Magnaghi e palo di Guadagni. Chiorra salva su Merola

venerdì, 23 febbraio 2024, 17:56

Lucchese a caccia di punti in Abruzzo dove troverà un Pescara in crisi di risultati, fresco delle dimissioni di mister Zeman e avvolto nella contestazione dei tifosi alla società del presidente Sebastiani. La probabile formazione

venerdì, 23 febbraio 2024, 14:33

Il tecnico rossonero: "I ragazzi sono consapevoli che in nove giorni ci giochiamo tutto. Abbiamo collezionato tante buone prestazioni ma abbiamo raccolto poco. Potevamo stare tranquillamente in altre posizioni di classifica. D'ora in avanti conta solo il risultato. Voglio vedere una squadra che gioca con il sangue"