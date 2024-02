Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Sarà una partita di testa, gambe e cuore"

martedì, 27 febbraio 2024, 13:32

Alla vigilia della semifinale di ritorno, mister Giorgio Gorgone fa il punto della situazione attraverso l'ufficio stampa rossonero. La partita è di quelle da dentro o fuori, e la Lucchese vuole a tutti i costi arrivare alla finale di Coppa Italia.

Come sta Disanto? Quanto peseranno le assenze di Yeboah e Gucher?



Disanto lo valuteremo oggi con lo staff medico e vedremo se potrà darci una mano domani in una partita molto importante come una semifinale di Coppa Italia. Per quanto riguarda le assenze non mi preoccupo più di tanto, penso solo a chi è a disposizione. Servirà grande senso di appartenenza e spirito di squadra.



La Lucchese si presenta a Padova avendo vinto 1 a 0 la partita di andata. Che tipo di partita faranno i rossoneri?



Abbiamo un minimo vantaggio che ci siamo conquistati nella gara di andata, ma 90 minuti sono tantissimi. L’atteggiamento deve essere equilibrato, dobbiamo riuscire a leggere i momenti della gara, sarà una partita di testa, gambe e cuore. Sono molto felice di dire che avremo la spinta di oltre 400 tifosi anche in trasferta e questo per noi sarà fondamentale.



Vedremo qualche cambio nella formazione titolare? Ci sarà spazio per il nuovo arrivato Astrologo?



Come dico sempre nella partita ci sono tante partite e dovremo interpretarle tutte al meglio. Ci sarà bisogno di tutti, indipendentemente dal minutaggio, se vogliamo andare avanti.



Per la gara contro il Padova è stato designato un arbitro di Rimini. Cosa ne pensa di questa scelta, considerando che se il Rimini passasse insieme al Padova sarebbe certo di accedere alle fasi finali dei play off?



Siamo concentrati sul campo e su quello che possiamo determinare noi, per il resto se è stato scelto questo arbitro vorrà dire che è all’altezza di dirigere una partita di grande importanza.