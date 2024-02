Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Voglio una squadra cinica"

venerdì, 9 febbraio 2024, 15:49

di gianluca andreuccetti

Vigilia di Pineto-Lucchese e mister Gorgone, come di consueto, fa il punto in sala stampa. Dopo tanti mesi, sembra ridursi il numero dei giocatori infortunati: "Gli indisponibili sono Fedato, Perrotta e Gucher, quest'ultimo squalificato. De Maria non è ancora meglio ma partirà ugualmente. Benassai invece è recuperato a tutti gli effetti. Yeboah qualche gara fa ha rimediato una ginocchiata al retto e non è a posto fisicamente, ma ci sarà".

I rossoneri sono attesi da una mini ciclo di 6 partite in 18 giorni: "Ho bisogno di gente freschezza. Ci attende un mese importante e fitto di impegni. Nelle ultime partite i ragazzi li ho visti bene. Spesso ci è mancata la concretezza, che nel calcio è fondamentale. Voglio una squadra cinica, "nervosa" e che faccia sentire la propria presenza all'interno della partita, senza però commettere sciocchezze. La continuità di vittorie porta alla tranquillità che a sua volta ti porta a fare cose che in altri momenti non saresti in grado di fare".

Da tenere d'occhio la questione legata ai diffidati: "Tiritiello è a rischio. Disanto contro la Spal ha rimediato un cartellino giallo e anche lui, in caso di un'altra ammonizione, sarà squalificato. È un ragazzo che in campo ha un carattere accesso, ma tolto questo devo dire che si è inserito bene all'interno del gruppo. In mezzo al campo, Astrologo sta bene fisicamente. Con il Bari non ha giocato nemmeno un minuto però si è sempre allenato con regolarità. Rimane da valutare la tenuta".

Il Pineto in classifica ha un punto in meno della Lucchese. Nelle ultime ore per gli abruzzesi c'è stato il cambio di allenatore: "Non giudico le scelte altrui. Non vincono da otto partite, un momento di calo capita a tutti. A centrocampo e in attacco hanno degli interpreti di livello come Lombardi, Sannipoli Volpicelli e Gambale. Sono a tutti gli effetti una squadra di categoria. In questo campionato, sono sempre stati in partita, prendendo difficilmente delle imbarcate. Sarà una partita importante".