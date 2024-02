Porta Elisa News



O la va o la spacca

martedì, 27 febbraio 2024, 16:32

Tutte (o quasi) le speranze della stagione si appuntano sulla gara di Padova dove la Lucchese nel ritorno della semifinale di Coppa Italia cerca il via libera per la finale dopo la vittoria di misura per 1-0 al Porta Elisa. Quella della Coppa Italia è un po' l'ancora di salvataggio di una stagione che sinora ha davvero regalato poche soddisfazioni e molte delusioni a tutto il mondo rossonero. Le aspettative erano ben altre dopo il cambio societario, ma per salvare la stagione c'è ancora la possibile vittoria in coppa.

Non sarò facile, considerando che il Padova, che probabilmente si presenterà con qualche seconda linea sia pure di livello qualitativo alto, è in serie positiva da domeniche e difficilmente, molto difficilmente esce battuto dal campo. La Lucchese parte con il vantaggio che consente di poter giocare per due risultati su tre, ma all'Euganeo sarà battaglia. I tifosi rossoneri faranno come sempre la loro parte: saranno almeno in 500 a seguire la squadra e garantire incitamento costante.

Mister Gorgone deve fare i conti con le assenze di Yeboah e Gucher, entrambi squalificati, mentre Disanto è in forse. Difficilmente verrà cambiato il modulo della difesa a tre, per quanto non sia del tutto da escludere. Ecco la probabile formazione: Coletta, Quirini, Tiritiello, Sabbione, Benassai, Visconti, Cangianiello, Tumbarello, Disanto (Guadagni), Rizzo Pinna, Magnaghi.