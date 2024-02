Padova-Lucchese: 2-0 risultato finale

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 28 febbraio 2024, 21:31

Il diesse rossonero, unico della Lucchese a presentarsi in sala stampa: "In alcuni dettagli non siamo stati perfetti e contro squadre di questo valore si viene puniti. Abbiamo avuto anche qualche occasione ma non siamo stati bravi a concretizzare.

martedì, 27 febbraio 2024, 16:32

La Lucchese, che deve fare i conti con una classifica in campionato a dir poco mediocre, si gioca molto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Padova. I rossoneri partono dal vantaggio di 1-0 dell'andata. Circa 500 tifosi al seguito. La probabile formazione

martedì, 27 febbraio 2024, 13:32

Il tecnico rossonero alla vigilia della semifinale di Coppa: "Abbiamo un minimo vantaggio che ci siamo conquistati nella gara di andata, ma 90 minuti sono tantissimi. L’atteggiamento deve essere equilibrato, dobbiamo riuscire a leggere i momenti della gara. Sono molto felice di aver oltre 400 tifosi al seguito"

domenica, 25 febbraio 2024, 14:24

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, i rossoneri troveranno la seconda forza del girone A che non perde dall'8 gennaio ed è reduce da tre vittorie consecutive. La svolta? Il cambio di modulo. Mister Torrente ha abbandonato il 3-5-2, optando per il 4-3-3, schieramento in grado di esaltare le...