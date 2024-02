Porta Elisa News



Rizzo Pinna e Tumbarello guidano la Lucchese

domenica, 4 febbraio 2024, 21:13

Chiorra 6: Il solito film: ordinaria amministrazione e unico tiro in porta degli avversari imparabile.

Quirini 6: Lotta come un leone e, con la sua grinta e generosità, si trova a suo agio in una partita rognosa, tuttavia è spesso impreciso nelle giocate.

Visconti 6: Si mette in evidenza a sprazzi accompagnando la farraginosa fase offensiva rossonera, mentre mostra qualche incertezza difensiva.

Gucher 6: Il meraviglioso gol che apre la partita gli vale la sufficienza, ma da centrale di difesa ancora una volta si esibisce in tanti lanci lunghi che servono a poco o sono fuori misura e, per la terza partita di seguito, si dimostra troppo lento per trovarsi ultimo uomo come richiede la sua posizione e lascia andare un avversario in porta.

Sabbione 6,5: Partita attenta, chiude gli spazi e partecipa attivamente all'impostazione ma, soprattutto, con un recupero prodigioso impedisce alla Spal di passare in vantaggio.

Tiritiello 6: Copre bene la sua zona ma di certo non offre una prestazione all'altezza del giocatore superlativo che conosciamo; restiamo dell'idea che giocare 'braccetto' nella difesa a tre, per di più a sinistra, influisca negativamente sulle sue qualità e, più che altro, lo decentri rispetto all'area di rigore, dove in categoria è dominante.

Rizzo Pinna 7: Unico giocatore pericoloso della Lucchese, anche nel primo tempo dove gli capita una palla gol di testa, non la sua specialità; quando sembra uscire dalla partita la decide con una giocata che è una perla di tecnica e senso del gol.

Tumbarello 7: Una generosità impareggiabile unita a senso della posizione e una miriade di chiusure a centrocampo, senza risparmiarsi quando c'è da accompagnare in avanti; certo non è preciso nelle rifiniture o nelle conclusioni, ma non gli si può chiedere di più.

Yeboah 5,5: Sovente isolato in avanti, stavolta è facile preda dei centrali della Spal, che sono tutti il doppio di lui; quando si libera al tiro lo ferma l'ennesima traversa, ma i centravanti qualche gol lo devono fare quando si trovano soli davanti alla porta.

Cangianello 6,5: Si adatta alla partita piuttosto chiusa offrendo tanta corsa e cercando, quando può, di ragionare; manda in porta Rizzo Pinna con un lancio preciso ed è quindi determinante per la vittoria.

Disanto 6: Buon debutto, rimane dentro la partita fino alla fine e mostra una buona condizione fisica, oltre a lasciar intravedere qualche numero e una abnegazione lodevole.

Magnaghi 6: Entra e mette in mostra una gran voglia di lottare che gli vale la sufficienza.

Russo 6: Scende in campo e dimostra di avere la verve necessaria per chiudere la partita, ma ancora una volta non sfrutta l'occasione per un banale errore in rifinitura che avrebbe potuto mandare in porta Magnaghi; bravo quando si libera e costringe Fiordaliso al fallo da ultimo uomo.

Fazzi e Alagna s.v.