Pescara, il momento dei biancazzurri

giovedì, 22 febbraio 2024, 08:41

di gianluca andreuccetti

Un punto che serve a poco o nulla. La Lucchese torna dal Moncagatta di Alessandria con tanto amaro in bocca. I passi in avanti chiesti da Gorgone ci sono stati. A venir meno ancora una volta però è stata la fase realizzativa dei rossoneri. Non è il momento di guardarsi indietro. Sabato alle 16:15 la Pantera affronterà allo stadio "Adriatico" il Pescara, gara valida per la 28^giornata del girone B di Serie C.

Una squadra in involuzione. In poche giornate, i biancazzurri sono passati dalla lotta al terzo posto ad una situazione di classifica di stallo. Il Delfino occupa la quinta piazza con 41 punti ed è reduce da una striscia di tre sconfitte consecutive contro Gubbio, Spal e Vis Pesaro. Nelle ultime tre uscite, il Pescara ha subito 9 reti. Le motivazioni di questa mini crisi potrebbero essere molteplici. Innanzitutto, non scordiamoci che il Delfino ha la seconda rosa più giovane di tutto il girone B. Un dato questo da non sottovalutare quando parliamo di continuità nell'arco di una stagione.

Da un punto di vista tattico, i biancazzurri sono sempre scesi in campo con il 4-3-3. Il punto di forza è la fase offensiva con 46 reti all'attivo (quasi il doppio di quelle segnate dalla Lucchese). Gli elementi da tenere maggiormente sott'occhio saranno i due attaccanti Cuppone e Merola, capocannonieri della squadra con 8 reti ciascuno. Durante la sessione invernale del calciomercato, il Pescara si è rinforzato prelevando diversi under tra cui Capone, Sasanelli e Meazzi.

All'andata, il Pescara si impose per 1-4 in casa della Lucchese. Un risultato forse bugiardo, considerando che i rossoneri sono rimasti in inferiorità numerica per gran parte della partita. L'ultimo successo della Pantera risale al 23 dicembre 2007. In quell'occasione, la Lucchese si impose per 2-1 grazie alla doppietta di Simone Masini.