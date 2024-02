Pescara-Lucchese: 1-0 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 24 febbraio 2024, 18:11

Nel trio difensivo iniziale, l'austriaco è l'unico che regge botta, non convincono i centrocampisti e tantomeno che gioca in avanti e si cicca almeno due clamorose palle gol come Magnaghi e Disanto, bene l'ingresso di Guadagni, Russo impalpabile: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 23 febbraio 2024, 17:56

Lucchese a caccia di punti in Abruzzo dove troverà un Pescara in crisi di risultati, fresco delle dimissioni di mister Zeman e avvolto nella contestazione dei tifosi alla società del presidente Sebastiani. La probabile formazione

venerdì, 23 febbraio 2024, 14:33

Il tecnico rossonero: "I ragazzi sono consapevoli che in nove giorni ci giochiamo tutto. Abbiamo collezionato tante buone prestazioni ma abbiamo raccolto poco. Potevamo stare tranquillamente in altre posizioni di classifica. D'ora in avanti conta solo il risultato. Voglio vedere una squadra che gioca con il sangue"

giovedì, 22 febbraio 2024, 18:37

In un incontro avvenuto tra il Comune di Lucca e l'Aurora Immobiliare, dopo che quest'ultima aveva avuto un faccia a faccia con la Lucchese, è stato confermata la disponibilità a procedere con la convocazione della conferenza dei servizi in fase decisoria che dovrà definire il via libera