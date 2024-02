Pineto, il momento dei biancazzurri

Porta Elisa News



giovedì, 8 febbraio 2024, 14:38

di gianluca andreuccetti

Continuare sull'onda della continuità. Archiviato il successo contro la Spal, la Lucchese vuole dare finalmente una svolta alla propria stagione. Sabato alle 16:15, i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro il Pineto, match valido per 25^giornata del girone B di Serie C. Uno scontro diretto da non fallire. Gli abruzzesi sono in piena corsa per i playoff e si trovano al dodicesimo posto, a un punto di distanza proprio dalla Pantera. Partiti con l'obiettivo salvezza, nel corso di questo campionato i biancazzurri hanno dimostrato di potersela giocare con tutte le squadre: ne sono la testimonianza i pareggi maturati contro Cesena e Perugia. Il Pineto però non sta vivendo un buon momento di forma: la vittoria manca dallo scorso 3 dicembre e nelle ultime 8 gare sono arrivati solo 4 punti. Dopo l'ultima sconfitta contro il Pescara, la società ha optato per il cambio di passo, chiamando in panchina Roberto Beni al posto di Daniele Amaolo. L'ex vice di Stefano Colantuono è stato infatti ufficializzato nella mattina odierna.

Da un punto di vista tattico, gli abruzzesi sono scesi in campo prevalentemente con il 3-5-2. Probabile che il neo allenatore per il momento scelga di dare continuità al lavoro del suo predecessore, confermando quindi questo modulo. Uno dei giocatori da tenere d'occhio è Emilio Volpicelli, autore di 11 reti e secondo nella classifica marcatori del girone B alle spalle di Cristian Shpendi del Cesena. L'attaccante classe 1992 ha contribuito a più delle metà delle reti complessive segnate fino a questo momento dal Pineto (23 gol). I biancazzurri hanno chiuso il mercato con l'arrivo di due centrocampisti: Manu dal Pescara e Sannipoli dall'Avellino. Nel match d'andata, la Lucchese si impose con un netto 3-0. Decisive le reti di Russo, Magnaghi e Guadagni.