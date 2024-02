Porta Elisa News



Rossoneri ancora una volta in trasferta

venerdì, 23 febbraio 2024, 17:56

Sabato di campionato, per la Lucchese a caccia di punti che sarà di scena in Abruzzo dove troverà un Pescara in crisi di risultati, fresco delle dimissioni di mister Zeman e avvolto nella contestazione dei tifosi alla società del presidente Sebastiani. Sulla carta, ma solo sulla carta, i rossoneri potrebbero avere un compito semplificato, in realtà quella pescarese, che sarà quasi al completo, è una formazione di tutto rispetto che semmai dovrai cercare, anche per i motivi sopra elencati, un immediato rilancio.

La Lucchese arriva dall'ennesimo pari amaro con la Juventus B dove ha raccolto meno di quanto seminato, tanto per cambiare, senza dimenticare che tre giorni dopo si gioca il tutto per tutto a Padova nella semifinale di ritorno della Coppa Italia: un calendario che in tre giorni di fatto aiuterà a capire la piega che prenderà la stagione, sinora sicuramente sotto le aspettative. Mister Gorgone, che dovrà fare a meno di Tiriitiello e Yeboah, dovrebbe riproporre la difesa a tre e non è esclusa qualche rotazione in vista della Coppa. Ecco la probabile formazione: Chiorra, Benassai, Sabbione, Gucher, Quirini, Visconti (De Maria), Tumbarello (Astrologo), Cangianiello, Rizzo Pinna, Disanto (Russo), Magnaghi.