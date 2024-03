Porta Elisa News



Bulgarella al Tirreno: "Mi hanno mancato di rispetto. Adesso si cambia registro"

venerdì, 1 marzo 2024, 12:17

Rabbia e tristezza. Questo si respira in casa Lucchese, dopo l'eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia. L'ultima debacle di una stagione deludente. Domenica la Pantera scenderà in campo al Porta Elisa contro il Rimini. Tre punti sarebbero importanti per aggiungere un altro tassello alla salvezza. L'appello a cambiare registro non arriva da una persona qualunque, ma da Andrea Bulgarella.

In un'intervista rilasciata al Tirreno, il presidente rossonero non ha nascosto la propria amarezza: "Quest'anno ho speso tre milioni e non mi aspettavo certo di trovarmi a dieci turni dalla fine del campionato al quattordicesimo posto. Adesso però la pazienza è terminata ". A deludere non sono solo i risultati sportivi, ma anche l'atteggiamento dei giocatori: "In questa Lucchese non ho visto uno spirito professionistico. Cambierò perché sono deluso dagli uomini prima ancora che dagli atleti. Mi hanno mancato di rispetto e questo non posso tollerarlo. D'ora in avanti deciderò io a 360 gradi". E su Gorgone: "Pensiamo ad arrivare a fine stagione". Non mancano le critiche ai propri dirigenti: "Non sono d'accordo con loro quando accusano la vecchia proprietà di debiti con l'Erario. Chi ci ha preceduto ha fatto quanto era nelle loro disponibilità".