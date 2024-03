Cesena, il momento dei bianconeri

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 20 marzo 2024, 07:50

Mancano solo sei giornate al termine e la Pantera si trova all'undicesimo posto: l'obiettivo adesso è quello di chiudere al meglio la stagione. Tolte le prime della classe, dal sesto posto in giù sono tante le squadre che come la Pantera sono in corsa per la zona playoff

venerdì, 15 marzo 2024, 23:17

L'austriaco è ancora una volta il migliore in campo e ispira le manovre rossonere. In avanti serata opaca per il trio Rizzo Pinna, Disanto, Yeboah che combinano davvero poco. Astrologo si conferma nota lieta: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 15 marzo 2024, 22:55

Il tecnico rossonero al rientro dopo la squalifica: "Sul piano del gioco abbiamo fatto meglio noi. L’Entella è una squadra che concede poco e noi siamo riusciti comunque a creare senza però sfruttare quelle occasioni. La squadra ligure ha fatto 5 gol al Perugia, ha valori importanti"

giovedì, 14 marzo 2024, 19:05

Il tecnico rossonero, che torna in panchina dopo i due turni di squalifica, mette nel mirino l'Entella preoccupandosi solo di affrontare una partita alla volta per dare continuità ai risultati delle ultime tre giornate di campionato in cui la squadra ha raccolto sette dei nove punti a disposizione