Mister Gorgone: "Potevamo fare punti, peccato"

domenica, 24 marzo 2024, 16:49

Come di consueto, a fine gara, in sala stampa si è presentato il tecnico dei rossonero Giorgio Gorgone che ha analizzato la partita contro la capoclassifica. L'amarezza per una sconfitta "E' un peccato, ho fatto e rifaccio i complimenti al Cesena che ha strameritato la vittoria in campionato, ma nonostante questo era una partita dove potevamo fare punti, nel secondo tempo siamo un po' calati, ma non posso recriminare e come al solito alla prima distrazione prendiamo gol. Dovrei essere contento per aver visto una buona prestazione, ma è una storia già vista. Siamo ancora nella terra di mezzo e dobbiamo fare punti, pensiamo a Pesaro".

"Tra noi e loro ci sono più di 40 punti di differenza, è giusto così, da allenatore non riesco a condannare i ragazzi perché c'è un dislivello evidente, ma quando capitano queste partite non possiamo prendere gol nei primi cinque minuti di sbandamento, dobbiamo sopportare un po' di più i momenti negativi, se pensiamo di mettere sotto per 90 minuti il Cesena non ci siamo. Diamo merito agli altri, anche se c'è rammarico per il risultato e certo non butto la croce su dei ragazzi che stanno spingendo dall'inizio. Poi ci sono i valori. Non parlo mai degli arbitri, ma alcune decisioni non mi son piaciute, compreso l'azione finale su Guadagni".