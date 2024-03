Porta Elisa News



Mister Gorgone: "L'obiettivo sono i playoff. Bravi a reagire dopo il gol subito"

giovedì, 28 marzo 2024, 23:17

Al termine della sfida contro la Vis Pesaro, in sala stampa mister Gorgone ha commentato il successo ottenuto dalla Lucchese: "Non è stata una sfida semplice. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra che veniva da una buonissima prestazione sul campo della Torres. La Vis Pesaro è una compagine che ha grande fisicità in attacco e questo forse è stato l'aspetto che ci ha creato più problemi. Personalmente non sapevo con quale schieramento tattico sarebbero scesi in campo, quindi in fase di costruzione abbiamo deciso di passare a tre in difesa. La chiave é stata la reazione dopo il gol subito".

Il tecnico rossonero ha fatto il punto anche sugli obiettivi: "Faccio i complimenti ai ragazzi per il successo di oggi. In campo avevamo addirittura sette under. Ci siamo staccati definitivamente dalla zona calda della classifica e adesso l'obiettivo principale è quello di entrare in zona playoff. É stata una stagione molto lunga e devo dire che la Coppa Italia ha tolto tante energie". Infine, una considerazione sugli avversari: "La Vis Pesaro è una società seria e ha tutte le carte in regola per ottenere la salvezza".