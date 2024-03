Porta Elisa News



Olbia, il momento dei galluresi

venerdì, 8 marzo 2024, 08:19

di gianluca andreuccetti

Proseguire la striscia positiva. Quarta partita nel giro di dieci giorni per la Lucchese che domenica alle 14:00 al Porta Elisa affronta l'Olbia, gara valida per la 31^giornata del girone B di Serie C.

Ripartire dal primo tempo di Pontedera. Un pareggio amaro per i rossoneri, che comunque sono riusciti a muovere la classifica. Domenica i ragazzi di Gorgone si troveranno di fronte una squadra che ha disperato bisogno di fare risultato. I galluresi si trovano al penultimo posto in classifica a quota 22 punti. Al momento, i sardi non disputerebbero nemmeno i playout, complice le dieci lunghezze di ritardo dal quintultimo posto. Un momento critico per i bianchi, reduci dalla scoppola casalinga contro la Juventus B. Una sconfitta che ha vanificato le due buone prestazioni arrivate contro Fermana e Gubbio. Inoltre, l'Olbia non vince dal 25 gennaio scorso e nelle ultime sette partite ha collezionato solo due punti. L'ultimo successo in trasferta invece risale all'8 settembre 2023.

Complice i risultati poco positivi, lo scorso 22 gennaio la dirigenza gallurese ha cercato il cambio di passo, nominando come nuovo allenatore Marco Gaburro. Nelle ultime gare, i bianchi sono scesi in campo con il 4-3-1-2. Durante l'ultimo mercato di gennaio, l'Olbia si è rinforzato con gli arrivi tra gli altri di Bianchimano. Il classe 1996 si va ad aggiungere alla lista degli altri ex di giornata, formata anche da Nanni e Zanchetta. Il capocannoniere della squadra è Daniele Ragatzu, a quota 5 reti.

All'andata Lucchese e Olbia pareggiarono 0-0, con i rossoneri vicini più volte al gol vittoria. L'ultima vittoria della Pantera risale al 23 aprile 2023: in quell'occasione, fu decisiva la doppietta di Ravasio.