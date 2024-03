Porta Elisa News



Fare punti, un obbligo

venerdì, 1 marzo 2024, 15:20

Muovere la classifica per non complicare ulteriormente una stagione che ha ormai assunto i tratti dell'ennesima cocente delusione: i rossoneri contro un Rimini in buona salute sono obbligati a cercare di fare punti per allontanare lo spettro play out e, se possibile, dare un ancora un senso al loro campionato. Dopo l'eliminazione di Coppa, la delusione tra i tifosi è fortissima, ma non solo tra loro: le parole del presidente Bulgarella, se non si è trattato solo di un sfogo momentaneo, preludono a un radicale cambiamento dell'assetto societario e non solo.

Prima, però, c'è da mettere in sicurezza la categoria, e con il morale sotto i tacchi non è semplice. Mister Gorgone potrebbe effettuare qualche cambio per far rifiatare qualche giocatore, ma, prima di tutto, sarà decisivo lo spirito con cui i rossoneri andranno in campo alle ore 14. Ecco la probabile formazione: Coletta, Quirini, Tiritiello, Gucher, Sabbione, De Maria, Tumbarello, Cangianiello, Rizzo Pinna, Guadagni, Magnaghi (Yeboah).