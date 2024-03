Porta Elisa News



Rimini, il momento dei biancorossi

venerdì, 1 marzo 2024, 08:13

di gianluca andreuccetti

La stagione della Lucchese sembra esser arrivata ad un bivio. La sconfitta contro il Pescara ha confermato le debolezze dei rossoneri, incapaci di reagire dopo il gol subito nella prima frazione. D'ora in avanti vietato sbagliato. Al Porta Elisa, domenica alle 14:00 la Pantera affronterà il Rimini, gara valida per la 29^giornata del girone B di Serie C.

Una sfida delicata. In caso di sconfitta, la Pantera scivolerebbe verso la zona playout, adesso distante solo 3 lunghezze. Di fronte, ci sarà non solo un diretto concorrente per i playoff, ma anche un avversario che sta attraversando un ottimo momento di salute, nonostante l'eliminazione in Coppa a Catania. I biancorossi si trovano all'ottavo posto in classifica e sono reduci da tre vittorie consecutive. La più pesante è stata quella di sabato scorso contro l'Ancona: sotto di un gol, in sei minuti i romagnoli sono stati capaci di segnare tre reti. Nel solo 2024, il Rimini ha collezionato solo due sconfitte: precisamente contro Arezzo e Cesena.

Da un punto di vista tattico, fino a questo momento Troise ha alternato il 4-3-1-2 al 4-3-3. Il punto di forza dei romagnoli è la fase offensiva, con 36 reti all'attivo. Uno dei giocatori più interessanti è l'attaccante Claudio Morra, vice capocannoniere del girone B con 15 gol. Sempre in avanti, occhi puntati anche su Lamesta, fautore in campionato di 5 reti e 7 assist in 28 presenze. L'anello debole è la fase difensiva con 37 gol subiti. In vista della sfida di domenica, l'unico assente dovrebbe essere Gabriele Capanni, fuori per infortunio.

All'andata, la Lucchese perse per 2-0, mettendo in campo delle più brutte prestazioni della sua stagione. L'ultima vittoria dei rossoneri sul Rimini risale al 24 settembre 2022: in quell'occasione, il match terminò per 2-1. Decisivi i gol di Bianchimano e Mastalli.