Tre punti per chiudere ogni discorso verso il basso della classifica

sabato, 9 marzo 2024, 15:15

La Lucchese, alla quarta gara in dieci giorni, ospita al Porta Elisa (ore 14) l'Olbia sempre più in crisi nonostante i cambi in panchina. Può davvero essere l'occasione per chiudere il discorso circa i rischi play out e tornare a guardare alla parte alta della classifica, cercando di agguantare nelle ultime gare del campionato una delle posizioni play off.

Mister Gorgone, che sconta il secondo turno di squalifica, dovrà fare a meno di Quirini e Tumbarello squalificatie di Fazzi infortunato, ma ritrova Sabbione. Difficile venga messo in discussione il ritrovato modulo con la difesa a quattro, possibili semmai qualche cambio visto il gran numero di gare giocate in un fazzoletto di giorni. Ecco la probabile formazione: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Sabbione, Visconti (De Maria), Gucher, Cangianiello, Astrologo, Rizzo Pinna, Disanto, Yeboah. Non sarà una gara come le altre, quella di domani: sarà la prima senza uno storico tifoso come Beppe Lorenzini deceduto proprio in settimana. Una perdita pesantissima per chi ama la Lucchese.