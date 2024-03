Punti in chiave play off

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 27 marzo 2024, 15:53

Il tecnico alla vigilia della trasferta nelle Marche: "C’è bisogno di mettere in campo tanta garra e tanta attenzione, oltre alla nostra idea di gioco, ma a questo punto del campionato i nervi, l’agonismo e le motivazioni sono aspetti trainanti. Fedato? Sta meglio, vedremo se utilizzarlo"

lunedì, 25 marzo 2024, 18:50

Una trasferta non semplice, quella che attende la Lucchese nel turno pasquale: si troverà di fronte una squadra che non sta passando un ottimo momento di forma. I biancorossi occupano il diciassettesimo posto in classifica con 33 punti e sono tra le compagini che potrebbero disputare i playout

domenica, 24 marzo 2024, 16:49

Il tecnico rossonero: "Nel secondo tempo siamo un po' calati, ma non posso recriminare e come al solito alla prima distrazione prendiamo gol. Dovrei essere contento per aver visto una buona prestazione, ma è una storia già vista"

domenica, 24 marzo 2024, 16:48

I rossoneri disputano una gara di grande impegno contro la capolista: in avanti Yeboah tiene in apprensione la difesa ospite, ma non trova la porta: in difesa Tiritiello, Sabbione, Benassai e Quirini riescono solo in poche circostanze a farsi superare dagli avversari: le pagelle di Gazzetta