Vis Pesaro, il momento dei biancorossi

domenica, 24 marzo 2024, 16:49

Il tecnico rossonero: "Nel secondo tempo siamo un po' calati, ma non posso recriminare e come al solito alla prima distrazione prendiamo gol. Dovrei essere contento per aver visto una buona prestazione, ma è una storia già vista"

domenica, 24 marzo 2024, 16:48

I rossoneri disputano una gara di grande impegno contro la capolista: in avanti Yeboah tiene in apprensione la difesa ospite, ma non trova la porta: in difesa Tiritiello, Sabbione, Benassai e Quirini riescono solo in poche circostanze a farsi superare dagli avversari: le pagelle di Gazzetta

domenica, 24 marzo 2024, 13:37

Rossoneri all'esame della capolista: contro il Cesena è caccia al risultato di prestigio: subito occasione per gli ospiti con Shpendi, poi Yeboah impegna Pisseri. Rizzo Pinna calcia alto da dentro l'area, poi ancora clamorosa occasione per Yeboah. A inizio ripresa Pisseri salva miracolosamente su Rizzo Pinna. Poi sblocca Berti

sabato, 23 marzo 2024, 17:47

Il tecnico rossonero: "Solo complimenti al Cesena, stanno facendo numeri straordinari, con un percorso sempre in crescendo negli ultimi anni. Hanno qualità e intensità. È una squadra che difficilmente si scompone, non possiamo permetterci distrazioni"