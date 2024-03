Vis Pesaro-Lucchese: 1-3 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 28 marzo 2024, 23:17

Il capitano autore di una prestazione concreta e determinante, Rizzo Pinna è la solita garanzia davanti, Tumbarello lavora per tre, mentre Chiorra non convince sul gol dei padroni di casa: le pagelle di Gazzetta

giovedì, 28 marzo 2024, 23:17

Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra che veniva da una buonissima prestazione sul campo della Torres. Faccio i complimenti ai ragazzi per il successo di oggi. In campo avevamo addirittura sette under"

mercoledì, 27 marzo 2024, 18:16

La Lucchese cerca di riprendere il cammino a Pesaro contro una formazione pesantemente invischiata nella lotta play out, una gara sulla carta insidiosa, ma che i rossoneri devono provare a aggiudicarsi se vogliono continuare a coltivare speranze in chiave play off: la probabile formazione

mercoledì, 27 marzo 2024, 15:53

Il tecnico alla vigilia della trasferta nelle Marche: "C’è bisogno di mettere in campo tanta garra e tanta attenzione, oltre alla nostra idea di gioco, ma a questo punto del campionato i nervi, l’agonismo e le motivazioni sono aspetti trainanti. Fedato? Sta meglio, vedremo se utilizzarlo"