Ancona-Lucchese: 0-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

domenica, 28 aprile 2024, 22:35

Il vice allenatore: "Abbiamo provato a vincere, a pesare però sono state anche le diverse assenze che avevamo. Oggi, come in molte gare di questa stagione, non siamo stati in grado di finalizzare le situazioni da rete che ci sono capitate. Inutile parlare del passato, adesso guarderemo al futuro"

domenica, 28 aprile 2024, 22:09

Il portierone torna titolare e dà sicurezza a un reparto dove le assenze non si contano. Grande impegno di Quirini, bene Fazzi al centro della difesa, in avanti Yeboah e Russo sbagliano due gol fatti: le pagelle di Gazzetta

sabato, 27 aprile 2024, 16:34

La Lucchese termina mestamente il suo modesto campionato al Conero di Ancona contro una formazione che ha necessità di punti per evitare guai in chiave playout, per i rossoneri invece è una partita del tutto inutile, con molti dei protagonisti che ben difficilmente vestiranno la stessa maglia nel prossimo campionato:...

sabato, 27 aprile 2024, 15:14

Il tecnico rossonero: "Non c’è da chiedere niente ai ragazzi, c’è da giocare seriamente e basta. L'Ancona, con l’ultima vittoria a Pescara, ha dato un colpo di coda importante quindi si gioca tanto. Ecco chi non avrò a disposizione"