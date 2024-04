Porta Elisa News



Arezzo, il momento degli amaranto

mercoledì, 3 aprile 2024, 18:39

di gianluca andreuccetti

Archiviato il successo contro la Vis Pesaro, la Lucchese è pronta a tornare in campo per la 35^giornata del campionato di Serie C. Lunedì alle 20:45, i rossoneri ospiteranno l'Arezzo, in un derby spartiacque per questo finale di stagione.

Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, a quattro giornate dalla fine gli amaranto occupano il settimo posto in classifica e si trovano in piena zona playoff. Dopo 34 giornate, il Cavallino infatti ha totalizzato 47 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Nell'ultimo turno, l'Arezzo ha perso in casa per 0-1 contro la Juventus B. Una partita che comunque non cancella il buon mese di marzo degli amaranto, capaci di mettere insieme 3 vittorie di fila.

Da un punto di vista tattico, probabile che Indiani (uno dei tanti ex di questo incontro) decida di fare affidamento ancora una volta sul 4-2-3-1. Durante il mercato invernale, gli amaranto hanno acquistato Giovanni Catanese dal Pontedera, calciatore che ha aggiunto esperienza al reparto di centrocampo. La retroguardia della Lucchese dovrà fare grande attenzione a Niccolò Gucci, quinto miglior marcatore del girone B con 11 reti all'attivo.

Oltre al già citato tecnico dell'Arezzo, sono due i giocatori ad aver avuto un passato con la Pantera: stiamo parlando di Shaka Mawuli e di Risalti. Lato dirigenziale, c'è da segnalare il ritorno a Lucca di Paolo Giovannini, direttore sportivo dei rossoneri nel 2009-10.

All'andata, dopo il gol di Rizzo Pinna la Lucchese si fece raggiungere da Pattarello, autore della rete che regalò all'Arezzo il pareggio nei minuti di recupero. L'ultimo successo casalingo contro gli amaranto risale al 4 novembre 2007: in quell'occasione, fu decisiva la doppietta di Giglio e il gol di Masini.