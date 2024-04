Porta Elisa News



Barsanti: "A breve l'esito dell'istruttoria sul progetto del nuovo Porta Elisa"

mercoledì, 17 aprile 2024, 16:23

"Stiamo aspettando l'esito finale dell'istruttoria dell'amministrazione, abbiamo deciso di mettere al lavoro gli uffici solo una volta che la Lucchese ha aderito al project financing, inizialmente la nuova società non era disponibile, l'adesione è arrivata solo il 22 gennaio. E solo da allora gli uffici si sono messi al lavoro: se il progetto è completo, così come previsto dalle prescrizione a cui era condizionato il pubblico interesse dichiarato dal consiglio comunale nell'aprile 2022, potremo convocare la Conferenza dei servizi": lo ha dichiarato durante l'ultimo consiglio comunale l'assessore allo Sport Fabio Barsanti. Dunque l'analisi della documentazione depositata, e lasciata ferma in mancanza del via libera della Lucchese dal maggio del 2023, è quasi giunto al termine e a breve c'è da attendersi una decisione. Se tutto sarà conforme, potrà partire la Conferenza dei servizi per la fase decisoria.

Circa le torri faro, Barsanti ha ricordato come l'intervento nasca dal fatto che non sono più adeguate da anni: "C'erano opere provvisionali che non sono giudicate più sufficienti in termini di sicurezza dalla commissione di vigilanza e che peraltro non hanno più i lux sufficienti al punto che da tre anni ci sono delle torri fari aggiuntive. Lo scorso anno quando è stata data l'agibilità sono stati chiesti interventi di straordinaria manutenzione poi in parte realizzati direttamente dalla società rossonera e per i quali il Comune ha stanziato 200mila euro, interventi che derivano da omissioni di anni. La Lucchese ha chiesto l'aumento della capienza e in effetti è stata ritoccata nell'estate scorsa: ora la Tribuna è passata da 192 a 705, la Curva Ovest da 1500 a 2000 la Gradinata da 1000 1550 la Curva Est da 500 a 1000. Ma nel prosieguo dei mesi, sulle torri farri la Lucchese non è potuta intervenire e abbiamo deciso di intervenire direttamente con una spesa aggiuntiva di 150mila. Dobbiamo mettere in sicurezza, superare le opere provvisionali e le torri aggiuntive. E' un intervento necessario ma che ci consente di risparmiare ogni anno 141mila euro per il noleggio delle torri aggiuntive decise nel 2021. La Questura ha giudicato non più adeguato l'impianto di videosorveglianza e dovremo intervenire anche lì: la manutenzione ordinaria è della Lucchese ma qui si tratta di modificare l'impianto così come serve spostare la sala Gos non considerata più idonea. Siamo in costante contatto con la Questura".