Porta Elisa News



Cala il sipario

sabato, 27 aprile 2024, 16:34

Ancona, ultimo atto, come lo era stato lo scorso campionato. Ma, a differenza dello scorso anno, per i rossoneri non ci sarà nemmeno il brivido playoff: la Lucchese termina mestamente il suo modesto campionato al Conero di Ancona contro una formazione che ha necessità di punti per evitare guai in chiave playout, per i rossoneri invece è una partita del tutto inutile, con molti dei protagonisti che ben difficilmente vestiranno la stessa maglia nel prossimo campionato.

Per quello che è l'epilogo del campionato, mister Gorgone dovrà fare a meno di numerosi giocatori. Per infortunio o squalifica mancheranno Gucher, Tiritiello, Disanto, Sabbione e forse Benassai, praticamente tutta la difesa. Ecco quello che potrebbe essere l'undici di base: Chiorra (Coletta), Quirini, De Maria, Fazzi (Benassai), Visconti, Cangianiello, Tumbarello, Astrologo, Rizzo Pinna, Guadagni, Yeboah.