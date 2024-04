Porta Elisa News



Consigli per gli acquisti: ecco i nomi dei bomber in doppia cifra

giovedì, 11 aprile 2024, 14:03

di alessandro lazzarini

Adorante, Artistico, Lescano, Morra, Merola, Patierno, Murano, Malcore, Shpendi: uno di questi sarà il centravanti della Lucchese che il prossimo anno dovrà essere vincente. Sono questi infatti gli attaccanti di Serie C in grado di segnare più di 15 gol nei loro rispettivi gironi, ipotizzando ovviamente che con 'centravanti da doppia cifra' si intenda un giocatore in grado di superare questo numero di segnature, visto che al di sotto di quel limite riescono ad arrivare un caterva di giocatori, anche della rosa rossonera. In realtà abbiamo inserito anche Adorante e Artistico che di gol ne hanno fatti 12, ma il primo in 16 partite, essendo arrivato a gennaio alla Juve Stabia, e il secondo mettendosi in evidenza nella Virtus Francavilla, squadra di bassa classifica in Serie C di cui ha messo a segno ben il 40% delle reti totali. Di fatto, questi due, oltre a Shpendi, sono i nomi più gettonati dell'intera terza serie, anche per ragioni anagrafiche, ma sembra piuttosto improbabile che possano approdare al Porta Elisa: Shpendi, 2003, ha una valutazione di circa due milioni e sembra assurdo anche solo pensare che possa rimanere in C; Adorante, classe 2000, la Juve Stabia se lo è fatta dare in prestito dalla Triestina con obbligo di riscatto a 250mila Euro in caso di promozione in B, che è arrivata e sarà quindi esercitato; Artistico, 2002, nella sessione invernale ha provato a prenderlo il Catania offrendo ben 500mila Euro al Francavilla, che ha chiesto un milione. Ce la vedete la Lucchese a investire queste cifre? Soprattutto, ce li vedete questi giovani a continuare a giocare in Serie C? Probabilmente è meglio rivolgere l'attenzione altrove, ad esempio al capocannoniere del girone C Patierno dell'Avellino, classe 1991, 19 gol con 6 rigori, seconda volta in doppia cifra in C poi caterve di gol in serie D: sembra uno di quei tipici centravanti che ripercorrono una carriera, per intendersi, alla Riganò, ovvero con la maturità diventano cecchini implacabili in categoria, ma è difficile che una società ambiziosa, e più ricca della Lucchese, se lo faccia scappare. Nel girone C lo stesso ragionamento ‘alla Riganò’ può esser fatto anche riguardo Malcore, 1993 del Cerignola, e Murano, 1991, del Picerno: il primo però in effetti ha segnato caterve di gol solo a Cerignola e potrebbe essere uno di quei casi in cui cambiando ambiente cambia anche il giocatore, mentre Murano è la prima volta che riesce ad andare in gol così tante volte.

Nel girone A di certo notevole è Facundo Lescano, 1996, quinto anno di fila in doppia cifra in Serie C e dato in prestito alla Triestina dal Pescara che, chissà, forse se ne è pure pentito: ha una valutazione di mercato di 600mila Euro, sembrano tanti. Pescara che comunque ha trovato Merola in prestito dall'Empoli ma, attenzione, il ragazzo è alto 166 centimetri, non proprio la misura tipica di un 'centravanti', e gioca in una squadra che segna a raffica, quindi i suoi 15 gol vanno anche considerati in questo senso. Rimane Claudio Morra del Rimini, 19 gol con 7 rigori, che fra quelli citati sembra anche il più accessibile visto che ogni anno cambia maglia, evidentemente ottenendo buoni contratti col cartellino a parametro zero: non ci sembra tuttavia che al Rimini sia bastato il 'centravanti da doppia cifra' per disputare un campionato vincente.

Chiaramente ci sono molti altri nomi che possono fare la differenza sottoporta e che, magari, in stagione non hanno raggiunto il limite numerico che ci siamo imposti per proporre una rosa limitata di nomi. Quello che ci preme però sottolineare è che, a parte il fuori categoria Shpendi che ha segnato 19 reti in una squadra che ne ha fatte 76, nessuna delle altre due vincitrici dei propri gironi ha schierato calciatori in grado di segnare più di 12 gol. Peraltro, guardando i numeri anche con altri occhi, Shpendi ha segnato il 25% dei gol del Pescara, Rizzo Pinna il 33% di quelli della Lucchese. Solo Artistico, Malcore, Murano, Kanouté del Taranto, Spagnoli dell'Ancona hanno raggiunto percentuali di incidenza sui gol della propria squadra maggiori di quelle di Rizzo Pinna. Un altro giocatore si piazza di poco dietro in questa speciale statistica, anch'esso della Lucchese: è Ravasio, autore di 11 dei 34 gol segnati dal Sorrento. Tutti gli altri hanno inciso meno. Ora, si vorrà notare che Rizzo Pinna non è proprio un centravanti e, se ce lo concedete, si vorrà anche far caso al fatto che non si è visto chi ha giocato centravanti nella Lucchese in questa stagione, ovvero Romero, Magnaghi, Yaboah, dilapidare sottoporta decine di occasioni. Anzi, fermo restando che Magnaghi poteva fare di più, si è più che altro visto un ruolo interpretato al servizio del gioco corale di una squadra che si, sottoporta ha sbagliato di tutto, ma a sbagliare sono gli esterni d'attacco, più che il centravanti. Quello che vogliamo dire, e che ci sembra dimostrato dai numeri delle squadre vincenti, è che il calcio moderno ha dinamiche di gioco molto diverse da quello del passato e propone una organizzazione dove la fase di finalizzazione non pesa tutta sulle spalle di un paio di ‘cecchini al capanno', come accadeva ai tempi di Paci o Carruezzo. Certo, si stanno citando nomi impensabili per il livello della C attuale, ma forse la storia del 'centravanti da doppia cifra' che tutti invocano fino alla noia è ormai solo un luogo comune e, probabilmente, le squadre vincenti si costruiscono pensando a un collettivo che sappia esaltare le caratteristiche dei vari singoli che lo compongono. Insomma, più che un 'centravanti da doppia cifra' forse l’investimento strategico è verso un direttore sportivo che si sia dimostrato vincente e che sappia assemblare compagini vincenti con un budget sostenibile.