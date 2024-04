Porta Elisa News



Fermana, il momento dei gialloblù

giovedì, 11 aprile 2024, 08:30

di gianluca andreuccetti

Terzultima uscita stagionale per la Lucchese che domenica scenderà in campo alla stadio "Bruno Recchioni" contro la Fermana. Il pareggio maturato contro l'Arezzo ha lasciato diverse perplessità, con i rossoneri chiamati adesso ad agguantare la zona playoff.

L'impegno non è affatto semplice. I ragazzi di Gorgone infatti si troveranno di fronte una compagine che occupa il penultimo posto in classifica e che quindi è in piena corsa per i playout. Al momento, i Canarini retrocederebbero in Serie D, considerando che il distacco dalla Recanatese quintultima è superiore a otto punti. In questa stagione, la Fermana ha cambiato per tre volte l'allenatore. L'ultimo in ordine di tempo è stato l'8 marzo, con l'arrivo di Mosconi al posto di Protti. Da quel momento in poi, i marchigiani hanno iniziato a smuovere la classifica, collezionando 8 punti in 5 gare. Nell'ultima giornata, i gialloblù hanno battuto a sorpresa in trasferta la Torres.

Da quando è arrivato a Fermo, Mosconi ha adottato come modulo tattico il 3-5-2. I due migliori marcatori sono Misuraca e uno degli ex di turno, ovvero Lorenzo Sorrentino a quota 4 reti. L'attaccante ha vestito la maglia della Lucchese nella stagione 2018-19. L'altro ex è Mauro Semprini, sparito dai radar gialloblù da quasi due mesi.

All'andata, entrambe le squadre regalarono una prestazione scialba, con la partita che infatti terminò 0-0. Negli ultimi 5 precedenti, i rossoneri hanno collezionato 4 pareggi e 1 sconfitta, quest'ultima arrivata il 26 novembre 2022.